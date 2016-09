Im März 2014 wurde der Society-Liebling wegen Steuerhinterziehung (1,1 Millionen Euro) in seinem Wiesnzelt Hippodrom und dem Andechser am Dom zu einer Bewährungsstrafe (ein Jahr und zehn Monate) und einer Geldstrafe (570.000 Euro) verurteilt. Jetzt steht Sepp also mit Burli, der an der Tierschau des Zentrallandwirtschaftsfestes teilnimmt, vor seinem neuen Hippodrom – das während der Wiesn wie schon im vergangenen Jahr wieder im Postpalast an der Hackerbrücke zum Schunkeln einlädt (Tipp: Unter der Woche gibt’s noch Plätze!). Gut schaut er aus, der Sepp, nicht mehr so müde und abgekämpft wie zu Prozess-Zeiten.