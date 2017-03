Ex-Wiesn-Chefin zeigt erstmals ihre Kinder Gabriele Weishäupl: Geburtstags-Gaudi zum 70.!

Private Premiere: Zum ersten Mal in knapp drei Jahrzehnten Öffentlichkeit zeigt sie ihre beiden Kinder – Verena (42), die ihre Töchter Alina (11) und Isabella (5) mitgebracht hat, und Emanuel (26) aus einer späteren Beziehung, der in Wien studiert. Doch so richtig zum Reden kommt kaum jemand. Denn das Geburtstagskindl erfüllt sich noch einen weiteren Wunsch. Es wird gesungen, so ziemlich nonstop. Bei „So lang der Alte Peter“ und „Mir san vom Wald dahoam“ stimmen auch Mietwagen-Königin Regine Sixt, die mit Gabi schon die halbe Welt bereist hat, und Martin Zeil, der mit der Jubilarin die FDP-Vorliebe teilt, lautstark mit an.

Nach einer kurzen Weißwurst-Stärkung erzählt Weishäupl, dass sie vor "70 Jahren und drei Stunden im Wasser“ auf die Welt kam. Da trudeln die Wiesn-Wirte Margot und Günter Steinberg und später noch Wiggerl Hagn ein. "Mit ein paar Wirten bin ich doch befreundet“, bemerkt Gabi amüsiert, die übrigens für eine Umsatzpacht auf der Wiesn ist: "Schon vor Jahren hatte ich den Vorschlag verkündet, aber damals konnten sich die Parteien nicht darauf einigen. Ich fände es gut, wenn es heuer klappt.“ Nach Stunden voller Gesang und Gelächter, Freude und Fröhlichkeit ist die Jubilarin geschafft, aber glücklich: "So macht’s richtig Spaß, älter zu werden.“