Prozess in Deggendorf Erntehelferin erstickt Neugeborenen in Toilette

Eine Frau bringt auf der Toilette ein Baby zur Welt, lässt es in der Kloschüssel ersticken und verscharrt die Leiche in einem Gemüsefeld. Die Bewährungsstrafe aus erster Instanz wird aufgehoben, so dass sich die Frau nun erneut in Deggendorf wegen Totschlags verantworten muss.