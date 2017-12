München - Ex-Löwe Benny Lauth lässt mit bemerkenswerten Aussagen zum TSV 1860 aufhorchen – eine Kritik an Präsident Robert Reisinger inbegriffen. Dagegen brachte sich das Sechzig-Idol selbst für eine Funktion in Verein und/oder KGaA ins Gespräch. "Die Perspektive muss stimmen. Meine Verbindung zu 1860 kennt jeder, ich habe mein halbes Leben in diesem Verein verbracht", sagte der 36-Jährige dem Fanportal dieblaue24.