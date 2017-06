Über Roman Beer, Chef der Fußballabteilung: "Der wird wahrscheinlich vor Freude schon seit einigen Tagen ums Lagerfeuer tanzen. Er hat erreicht, was er immer wollte: Alles ohne Hasan, zurück zu den Wurzeln, zurück ins Grünwalder Stadion. Wahrscheinlich wird Beer nun irgendwann versuchen, als Präsident zu kandidieren."

Über die Vizes Hans Sitzberger und Heinz Schmidt: "Heinz Schmidt sagt am liebsten gar nichts. Dann kann man ihn hinterher nicht festnageln. So übersteht man auch – wie er – verschiedene Präsidenten. Er verhält sich eben immer so, wie es am besten passt.

Vor zwei Wochen war Ismaik noch der große Hero von Herrn Sitzberger. Über ihn hat er gesagt: 'Ohne Hasan wären wir längst pleite.' Jetzt sagt Sitzberger: 'Ismaik hat uns getäuscht.' Ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Hasan hat das Präsidium nie getäuscht. Vor ein paar Wochen meinte Sitzberger noch: Schuld an allem sind Markus Drees und Roman Beer. Ich weiß nicht, was für einer Gehirnwäsche man Herrn Sitzberger unterzogen hat, dass er auf einmal total in die andere Richtung geht. [...] Hasan hat auch gemerkt: In diesen Verein krieg’ ich keinen Frieden rein, keine Ruhe rein, in diesem Verein wird mir kein Respekt gezollt. Wenn man sieht, dass man einfach nicht weiterkommt, ist irgendwann Schluss.

