Dillingen - Die großen Glanzzeiten in Wieses Fußball-Karriere sind schon viele Jahre her und auch sein Körper hat sich deutlich verändert: Rund 40 Kilogramm Muskelmasse hatte der ehemalige Nationalkeeper, der sich heute nur noch "TheMachine" nennt, seit seinem letzten Spiel für die TSG Hoffenheim, im Januar 213, zwischenzeitlich aufgebaut. Seine Paraden zeigt er mittlerweile beim Wrestling, doch weil seine Karriere dort momentan ins Stocken gerät (Tim Wiese passt derzeit nicht ins Storytelling), sucht der exzentrische Sportler eine neue Herausforderung, in seinem alten Spezialgebiet. Beim Achtligisten SSV Dillingen wird der 35-Jährige sein Comeback geben. Das bestätigte Christoph Nowak, ein Freund Wieses und 1. Vorsitzender des Achtligisten, dem SID und bestätigte damit eine Meldung von Sport1. Der Verein peilt offenbar das Derby der Dillinger in der Kreisliga Nord am 1. April (17.00 Uhr) gegen den TSV Haunsheim als Termin für Wieses ersten Einsatz an.