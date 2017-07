Die Zweifel an der Wirtschaftlichkeit sind so hoch, dass die Landtags-SPD in einem Dringlichkeitsantrag Aufklärung fordert. Auch die Mitglieder des Finanzausschusses der Haus der Kunst-Stiftung hegen dem Bericht nach "erhebliche Zweifel" am Wirtschaftsplan des Hauses: Neben den offenen Rechnungen beunruhigt das Gremium auch die Kalkulation mit Besuchereinnahmen. So rechnete das Haus der Kunst im Jahr 2016 mit Besuchereinnahmen von 900.000 Euro - die zugehörige Ausstellung wurde dann aber weit weniger besucht als angenommen. Für dieses Jahr rechne man mit über einer Million Euro - das sei utopisch.