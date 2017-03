München - Geboren auf Hawaii, ausgebildet in Giesing, angekommen in Hamburg. Bobby Wood mag schöne Städte und Gegenden, fußballerisch richtig heimisch wurde der Stürmer in München aber nicht. Zuerst wurde der bei den Löwen ausgebildete Angreifer einst an Erzgebirge Aue ausgeliehen, dann schließlich an den aktuellen Tabellenführer der 2. Liga verkauft, Union Berlin. 800.000 Euro kassierte Sechzig im Sommer 2015, obwohl der Marktwert Woods seinerzeit laut "transfermarkt.de" bereits bei einer Million Euro lag.