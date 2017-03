Ex-Löwe bei Huddersfield Town Schindler: "Bei 1860 zu bestehen, das war nicht einfach"

München - Löwen-Neuzugang Abdoulaye Ba ist schon nach kurzer Zeit zum festen Bestandteil in der Innenverteidigung geworden. In sieben Spielen für den TSV hat der Abwehrchef bereits zwei Tore erzielt – der 26-Jährige ist in Giesing angekommen. Zuvor hatte Christopher Schindler in der Abwehr das Sagen. Doch im vergangenen Sommer wechselte er auf Insel, in die zweite englische Liga zu Huddersfield Town. Zwei Millionen Euro Ablöse zahlten die Verantwortlichen damals – damit ist Schindler der Rekordtransfer von Huddersfield.