Ex-Langläufer im AZ-Interview Schlickenrieder: "Die prädestinierte Seriensiegerin"

Woher kommt dieser Antrieb?

Sie hat ein sehr sportliches Elternhaus. Die Mutter war eine sehr gute Mountainbike-Downhillerin, der Vater ist in der Bergwacht und sportlich sehr ambitioniert. Aber so ein ähnliches Elternhaus haben viele und entwickeln daraus nicht so einen eigenen Drive, einen eigenen Willen. Das ist schon eine sehr spezielle Gabe, die sie da vorantreibt und die sie dazu nutzt, erfolgreich zu sein – immer mit dem Lächeln auf den Lippen. Das finde ich gut, da es so schwierig ist, die Balance zu halten zwischen Fokus, Konzentration, Sich-weiter-Entwickeln, aber den Bogen nicht zu überspannen. So ist es für sie keine Tragik, wenn es mal nicht funktioniert.

Gerade im Biathlon, wo man nicht nur die Beine, sondern auch den Kopf braucht...

Genau, das fordert einen sehr kompletten Sportler, aber auch den, der nicht verkrampft, der das Wechselspiel zwischen Konzentration und Lockerheit im entscheidenden Moment beherrscht. Das macht sie aus.

Nun verfügt Laura Dahlmeier über diese Eigenschaft, der manche Konkurrentinnen ihre ganze Karriere lang hinterherlaufen, schon jetzt, mit 23. Was bedeutet das für die nächsten Jahre?

Insofern wäre sie eine prädestinierte Seriensiegerin. Aber da lässt sie sich nur sehr bedingt reinschauen: was ihre großen Ziele sind, was sie noch vorhat. Schwer zu prophezeien, wo es sie hintreibt. Sie ist ein sehr offener Mensch, schaut weit über den Tellerrand hinaus, und so ein Leben, wie wir es führen, bietet schon sehr viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren, an Grenzen ranzutasten und andere Dinge auszuprobieren.