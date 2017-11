Ex-Kapitän des FC Bayern Der nächste Preis: Lahm erhält Bayerische Verfassungsmedaille

Mit der Auszeichnung ehrt das Parlament seit 1961 Bürger, "die in herausragender Weise zum Zusammenhalt der Menschen in Bayern beitragen, sich aktiv für die Werte der Bayerischen Verfassung einsetzen und diese mit Leben erfüllen". Die Verfassungsmedaillen 2017 in Gold und Silber werden am 1. Dezember im Landtag überreicht.

Die Auszeichnung in Silber erhalten der Schauspieler und "Tatort"-Kommissar Miroslav Nemec, die Unternehmerin Regine Sixt, die CSU-Politikerin und Unternehmergattin Dagmar Wöhrl, der SPD-Landtagsfraktionschef Markus Rinderspacher und der Freie-Wähler-Bundesvorsitzende Hubert Aiwanger. In diesem Jahr erhalten 5 Persönlichkeiten die Auszeichnung in Gold und 45 in Silber.

