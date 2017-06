Ex-Freundin packt aus Klage! Hat Charlie Sheen eine Frau mit HIV infiziert?

Zwar sei in der vorliegenden Klageschrift Sheen nicht namentlich erwähnt, der Angeklagte habe aber 2011 von seiner HIV-Erkrankung erfahren und am 17. November 2015 sowie am 21. Juni 2016 in TV-Interviews darüber gesprochen. An beiden Tagen wurden Interviews mit Sheen in der "The Today Show" veröffentlicht, in denen er über seine Erkrankung sprach.