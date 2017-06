Ex-Frau von Boris gibt Yogakurse Urlaub in Seefeld: So lässt es sich Barbara Becker gut gehen

Sie sind mit Ihrem Lebensgefährten hier. Konnten Sie Juan auch schon fürs Yoga begeistern?

"Er hat das mit dem Yoga alles schon einmal mit mir "abgearbeitet“. Man kommt in seinem Leben nicht nur einmal, sondern etliche Male mit Yoga in Berührung. Juan ist sehr beschäftigt mit seinem eigenen Sport: Er läuft viele Marathons und ist mehr im Ausdauersport zu Hause. Aber er hat früher Yoga gemacht, vielleicht kommt das ja wieder. Vielleicht sogar hier in Seefeld, draußen in der Natur, denn das findet er total spannend.“

Sieht man Sie in Seefeld neben der Yoga-Matte auch oben auf dem Berg?

"Ich bin eigentlich eine Bergziege und wandere wahnsinnig gerne. Es ist für mich ein wunderbares Kontrastprogramm zu Miami und dem Meer. Ich liebe die Kräuter –S pitzwegerich, Breitwegerich - den Moos-Geruch oder die Luft im Wald direkt nach einem Regen – das ist einzigartig. Wie auch der Sonnenuntergang zwischen den Gipfeln. Ich mache für mich innerlich ein Foto und nehme diese schönen Erinnerungen mit nach Hause. Viele kennen die Berge leider nur im Winter im Schnee. Aber das ändert sich gerade: Die jungen Leute, Schüler, Studenten und die jungen Leistungsträger in den großen Firmen – sie alle kommen hierher nach Seefeld um wieder die Batterien aufzutanken beim Wandern in der Natur. Die älteren elitären Entscheidungsträger machen es ja schon seit Jahrzehnten bei Summits in den Bergen, sie verbünden und verbrüdern sich über den Wolken. Das hat jetzt auch die Leistungsklasse für sich entdeckt. Sie können sich gar nicht vorstellen wen man so alles beim Wandern rund um Seefeld trifft – von DAX-Vorständen über Internet-Stars und Musikern bis hin zum Kino-Helden.“

Warum sind Ihre Söhne nicht mit dabei?

"Noah ist auf Tour. Er hat morgen eine große Kunstausstellung in Hamburg. Und Elias ist bei seinem Vater in London.“

Fanden oder finden es Ihre Kids uncool, mit der Mama zu verreisen?

"Das Schöne ist: Sie finden heute Dinge, die sie früher uncool fanden, richtig gut. Ich bin zum Beispiel vor drei Jahren mit Elias nach Island gereist. Er fand das damals richtig schrecklich: "Alle anderen fahren in die Sonne, und wir kaufen uns dicke Jacken“. Kürzlich sagte er zu mir, das wäre einer der coolsten Urlaube gewesen, die wir jemals gemacht haben. Inzwischen ist es so, dass meine Kinder alles was mit Abenteuer zu tun hat großartig finden.“

Treiben Sie lieber alleine Sport – als Einzelkämpfer? Oder lieber mit dem Partner oder mit Freunden?

"Ich war immer schon ein Gruppenmensch und Teamplayer und nie die Einzelgängerin, egal ob privat, im Job oder beim Sport. Wenn ich eine neue tolle Sportlehrerin oder ein neues Trainingsgerät entdecke, dann lade ich meine Freunde dazu ein. Mittlerweile habe ich allerdings auch gelernt, einiges alleine zu machen: Sport mit Musik und vor allem mit meinem Atem.“

Gibt es auch faule Tage?

"Ich habe durchaus faule Momente. Aber das Leben ist viel zu kurz um nur herumzusitzen oder im Bett zu liegen. Ich habe viele ältere Freunde, die mich bewusst werden lassen, wie gut es mir geht. Ich bin froh, dass ich mich noch so gut bewegen kann und darf. Aber generell ist es so, dass mir etwas fehlt wenn ich nichts mache. Ich habe das Gefühl, meinen Körper bewegen zu müssen. Wenn ich einmal tagsüber nicht zum Sport komme, dann muss ich abends in den Club on the Dancefloor - auf die Tanzfläche meinte ich natürlich.“

Sind Sie ein Sommermensch?

"Ja, durchaus. In Miami regnet es derzeit einmal am Tag und ich genieße es, barfuß durch den warmen Regen zu laufen. Man hat nachts einen sternenklaren Himmel und sieht die Sternschnuppen. Es ist gerade Erntezeit und ich pflücke Bananen und die Mangos fallen von den Bäumen. Aber dadurch, dass in Miami eigentlich immer schönes Wetter ist, genieße ich die verschiedenen Jahreszeiten hier in Europa besonders. Aber wenn ich es mir aussuchen darf, dann bin ich schon lieber im Warmen.“

Sie feiern hier auch Sonnwend. Kannten Sie diesen Brauch?

"Wir haben das früher oft gefeiert, als ich so 16, 17 Jahre alt war. Aber das ist so lange her, dass ich das Gefühl hatte, zum ersten Mal Sonnwend zu feiern. Das Gemeinschaftsgefühl ist hier in Seefeld besonders toll.“

Gibt es private Zukunftspläne? In Richtung Hochzeit vielleicht?

"Ich plane nie groß. Das war schon immer so. Ich bin mehr der "Go with the Flow“-Typ. Ich gehe mit der Bewegung mit.“

Aber Sie sind glücklich?

"Ich bin glücklich. Ja.“

Fehlt Ihnen noch etwas zu Ihrem Glück?

"Ich könnte jetzt natürlich sagen: Ich hätte gerne ein kleines Känguru (lacht). Im Ernst: Ich habe doch alles: Meine Kinder, meine Freunde, meine Gesundheit... Ich habe in meinem Leben so vieles erlebt und so schöne Dinge gemacht. Diese Momente sind es die zählen.“

Sie sind 50 Jahre alt geworden und immer noch top in Form. Merken Sie, dass Sie heute mehr Sport machen müssen und mehr auf Ihre Ernährung achten müssen als früher?

"Ich wiege mich nicht, sondern lasse meine Jeans für mich sprechen. Wenn ich nur noch Leggings tragen kann, dann weiß ich, dass ich besser wieder ein bisschen mehr laufen sollte. Es ist aber tatsächlich so, dass ich im Lauf der Jahre meinen Körper immer mehr angenommen und auch immer mehr lieb gewonnen habe. Ich versuche, mir nur Gutes zu tun, nur positiv zu denken und auch nur Gutes zu essen. Ich esse das, was mir gut tut. Das kann ein grüner Saft sein oder auch mal eine Pizza. Solange es ausgewogen ist, mache ich das ohne schlechtes Gewissen."