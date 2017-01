Ex-Co-Trainer der Bayern Clement gegen Silva: Neue Besen unter sich

Dort sitzt mit Paul Clement ebenfalls ein neuer Coach auf der Bank. Der bisherige Co-Trainer des FC Bayern hatte den Posten bei Swansea erst am Dienstag übernommen und am Mittwoch ein perfektes Debüt bei Swansea City gefeiert. Der Engländer gewann mit dem Tabellenvorletzten mit 2:1 (1:0) bei Crystal Palace.

"Speziell": Lewandowski spricht über seine Vatergefühle

Alfie Mawson hatte die Gäste in der 42. Minute in Führung gebracht, Wilfried Zaha erst in der 83. Minute den Ausgleich für Palace erzielt. Doch Angel Rangel antworte für Swansea in der 88. Minute und sorgte somit für einen Dreier bei Clements Auftakt.

Der 44-Jährige verfolgte das Spiel in der ersten Halbzeit von der Tribüne, bevor er in Durchgang zwei an der Seitenlinie coachte. Clement war seit Sommer Assistent von Carlo Ancelotti beim FC Bayern. Swansea hatte am vergangenen Dienstag Bob Bradley entlassen. Der wiederum hatte erst am 3. Oktober den Italiener Francesco Guidolin beerbt, dann jedoch nur zwei Siege eingefahren.