Augsburg - Trotz seiner langen Abwesenheit vom Fußballplatz sieht sich der frühere Nationaltorhüter Tim Wiese gerüstet für einen Einsatz in der achten Liga. Der 35-Jährige wird am Samstag (17.30 Uhr) für den Kreisligisten SSV Dillingen ins Tor zurückkehren. Nach einer ersten Übungseinheit in dieser Woche sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Augsburg: "Das war das erste Training seit dreieinhalb Jahren. Aber ich habe nichts verlernt."