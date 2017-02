Seine beste Zeit schon hinter sich?

Aber können zwei so anerkannte Fachmänner so irren? Oder hat Götze mit erst 24 Jahren seine beste Zeit womöglich schon hinter sich? In Dortmund hat die pikante Dauerdebatte vor dem Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen den Ligarivalen Hertha BSC längst hohen Nervfaktor: Nachdem Götze beim 1:0 am vergangenen Samstag gegen RB Leipzig schon zum sechsten Mal nur Bankdrücker sein durfte und danach Sprintübungen im leeren Stadion absolvieren musste, lehnte Tuchel jede "Diskussion über Ersatzspieler" rigoros ab: unpassend und wenig zielführend.