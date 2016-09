In einem Interview mit der Schweizer Boulevardzeitung Blick kritisiert er den Bayern-Boss scharf. Im Jahr 2001 bezeichnete Rummenigge den damaligen Bayern-Profi demnach als "Stinkstiefel". "Es ist ein Ausdruck, der mir mein ganzes Leben lang geschadet hat", meinte Sforza und erzählte von einem Besuch Rummenigges in der Bayern-Kabine: "Karl-Heinz Rummenigge kam in die Bayern-Kabine und gab jedem Spieler die Hand. Als ich an der Reihe war, schüttelte er mir zwar die Hand, schaute aber schon dem nächsten ins Gesicht."