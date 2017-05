An die beiden Offensivstars könnte Sanchez trotzdem heranrücken – auf dem Aufstellungsbogen. "Er hat die Qualität, in der Sturmspitze Lewandowski zu vertreten, wenn der mal nicht kann", sagt Hamann. "Gerade wenn du auswärts auf Konter spielen willst, ist Sanchez ein guter Mann. Thomas Müller hat in dieser Saison auf der Mittelstürmer-Position unglücklich agiert."

42 Torbeteiligungen

Sanchez’ Paraderolle sei allerdings die offensive Außenbahn, so Ex-Bayern-Spieler Hamann, der für Newcastle, Liverpool und Manchester City in der Premier League aktiv war. "Das ist in dieser Saison die Achillesferse der Bayern gewesen: Es gab keine Alternative zu Franck Ribéry und Arjen Robben. Sanchez ist in Eins-gegen-eins-Duellen vielleicht nicht ganz so stark wie die beiden, aber geht immer wieder auf die Verteidiger zu, ist unheimlich direkt in seinen Aktionen und hat Zug zum Tor." Kann man so sagen: 24 Tore und 18 Vorlagen gelangen Sanchez in dieser Saison.

Sanchez ein Hitzkopf

Kritik am Auftreten des Stürmers gibt es trotzdem immer wieder. "Er ist ein Hitzkopf wie sein Landsmann Arturo Vidal", sagt Hamann. Zwar flog Sanchez in seiner gesamten Karriere erst zweimal vom Platz, mit negativer Körpersprache und Ausrastern im Training sorgte er aber schon für Ärger bei Arsenal. Dieser Punkt dürfte auch die Bayern beschäftigen.

"Ich möchte die Saison jetzt erstmal so gut wie möglich beenden: mit der Champions-League-Qualifikation und dem Gewinn des FA Cups", sagt Sanchez. "Danach sehen wir, was für den Klub und für mich am besten ist."

Mehr zum FCB: So feiert das Netz Tom Starke