Verwechslungsgefahr: Frosch statt Hühnchen

Wie es dem Ex-Löwen, der mittlerweile auch seine Frau Vanessa und Söhnchen Tiamo Romero an seiner Seite weiß, bei seinem neuen Klub Bejing Enterprises in kultureller Sicht ergeht, berichtet die "Bild" in ihrer Freitags-Ausgabe. "Alleine das Einkaufen im Supermarkt ist durch die Schriftzeichen abenteuerlich. Man weiß immer erst, wenn man daheim auspackt, was wirklich drin ist", wird Okotie zitiert - dem auch auf der Speisekarte ein vergleichbarer Fauxpas unterlaufen war: "Bei einem Auswärtsspiel gab es im Hotel Hühnchen – dachte ich. Es hat zumindest so ähnlich geschmeckt. Am Ende war es aber ein Frosch..."