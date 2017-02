München - Mit Ruhm bekleckert hat sich der TSV 1860 ganz und gar nicht am Freitagabend in der Hauptstadt: Die Löwen bezogen eine 0:2-Pleite bei Aufsteigsaspirant Union Berlin. Doch trotz der enttäuschenden Leistung und aller Konzentration kam im Training am Montag auch der Spaß nicht zu kurz. So flachsten beispielsweise Sebastian Boenisch, Daniel Adlung, Maxi Wittek und Michael Liendl auf dem Trainingsplatz.