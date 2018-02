"Ewige Helden", "Einstein", ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Sat.1, Einstein, Krimiserie

Erst per Schlangenbiss vergiftet, dann in der Auto-Waschanlage gut durchgegart: So findet die Kripo Bochum das Opfer in ihrem neuesten Fall vor. Verdächtig ist Claudia Friedel (Martina Schöne-Radunski), die Freundin des Mannes. Sie kassiert durch seinen Tod die Lebensversicherung. Auch der Tierhandlungs-Inhaber Reinhard Schiller (Heiko Pinkowski) scheint in der Sache involviert zu sein - von ihm stammt die todbringende Schlange. Einstein (Tom Beck) könnte den Fall schnell lösen, doch er leidet plötzlich unter Gedächtnisverlust.