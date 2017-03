EVP-Chef im AZ-Interview CSU-Vize Manfred Weber: "Über Schulz' Sieg wäre Tsipras froh"

Was?

Vor allem Sicherheit in vielen Bereichen. In der Inneren Sicherheit geht es darum, dass man sich wohlfühlt in Deutschland. Dazu gehört, dass wir die Polizei weiter stärken. Dann geht es um die wirtschaftliche Sicherheit. Wir stehen vor Veränderungen. Es geht darum, moderne Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Außerdem geht es um soziale Sicherheit. Wir müssen beantworten, wie wir unsere Sozialsysteme erhalten wollen. Da sind CDU und CSU Garanten für Stabilität und Sicherheit.