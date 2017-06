Straßenverkehr: Behinderungen und Einschränkungen

Während des gesamten Veranstaltungszeitraums kommt es zu Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt. Die Radlhaupstadt München bittet insbesondere alle Autofahrer sowie Benutzer von Bus und Tram, sich rechtzeitig über örtliche Sperrungen zu informieren und am Veranstaltungstag in der Zeit von 20 Uhr bis 22:30 Uhr mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Allgemein wird von einer Einfahrt in die Innenstadt abgeraten. Bei Notfällen dürfen Einsatzfahrzeuge selbstverständlich den Zug queren, alle anderen nicht.



Die Route, die bei der Radlnacht abgefahren wird. (Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken.)

Kostenloser Radlputz und Auftakt der STADTRADELN-Saison

Auch der Telekommunikationsdienstleister M-net engagiert sich wieder bei der Radlnacht und bietet einen kostenlosen Radlputz in der Fahrradwaschanlage an. M-net nimmt die "Blaue Stunde" außerdem beim Wort und hat es sich zum Ziel gesetzt, München einzufärben: Die ersten 2.000 Radlerinnen und Radler erhalten ein blaues Speichenlicht, das während der Radlnacht leuchtet.

Die Radlnacht ist zugleich Auftakt der STADTRADELN-Saison in München. Im Anschluss sollen drei Wochen lang so viele Kilometer wie möglich im nationalen Wettbewerb vom Klimabündnis e.V. gesammelt werden. Alle Münchnerinnen und Münchner können mitmachen und so aktiv etwas Gutes für den Radverkehr, das Klima und die eigene Gesundheit tun. Die kostenfreie Anmeldung erfolgt hier.

