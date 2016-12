Evakuierung vor der Entschärfung Fliegerbombe macht Augsburg zur Gespensterstadt

Die Stadt hat sechs Notunterkünfte eingerichtet

Während die letzten Vorbereitungen zur Entschärfung laufen, trudeln einige Gestrandete in den sechs Notunterkünften der Stadt ein. In der größten Unterkunft in der Augsburger Messe hatten die Helfer für etwa 1000 Menschen Bierzeltgarnituren aufgestellt, doch nur etwa 200 Betroffene verlieren sich am Sonntagvormittag in der Halle. Bernd Herrmann, Bereitschaftsleiter des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Stein im Kreis Fürth, wundert das nicht. In der Notunterkunft würden nur die Menschen aufgefangen, die sonst kaum soziale Kontakte hätten, erklärt er. Sonst gehe niemand in solch eine Unterkunft.

Herrmann und seine Kollegen zählen zu den rund 4.000 Helfern aus ganz Bayern, die am Feiertag schon in den frühen Morgenstunden zu dem Großeinsatz aufgebrochen waren. Die mittelfränkischen BRK-Leute sind für die Betreuung in den Messehallen zuständig. Dort kann notfalls für bis zu 3.000 Menschen kurzfristig Platz gemacht werden. Zusätzlich stehen 2.400 Feldbetten bereit, falls die Entschärfung länger dauert und die Menschen in der tristen Messehalle übernachten müssen. In der Messe sind bereits etliche ausländische Familien ohne Angehörige in Deutschland untergekommen. Manche vertreiben sich die Zeit mit Büchern, andere haben ihre Notebooks dabei, Kinder spielen mit ihren Handys.

Alle aktuellen Entwicklungen in Augsburg lesen Sie im AZ-Newsblog

Auch Gabriele Behrend gehört zu den Betroffenen, die niemanden hatte, wo sie unterkommen konnte. Da ihre Angehörigen schon gestorben seien, sei sie in die Messe gefahren, erzählt sie. Die 70-Jährige ist erst in ihrem Ruhestand von München nach Augsburg gezogen. Sie ist über die relativ leere Halle überrascht: "Ich hätte es mit voller vorgestellt." Um die Zeit bis zur Rückkehr in ihre Wohnung zu vertreiben, hat sie sich ein Rätselheft mitgenommen. "Bis nachher habe ich es durch", sagt sie.