Euston Bahnhof wird zur Festhalle Schöne Aktion: Weihnachtsfest für Obdachlose in London

London - Es erinnert an ein Weihnachtsmärchen, ist aber tatsächlich eine Idee, die in London umgesetzt wird: Am 25. Dezember wird die Bahnhofshalle des Euston Bahnhofs festlich geschmückt und für Obdachlose geöffnet. 200 wohnungslose Menschen kommen an diesem Tag dann in den Genuss eines besinnlichen Weihnachtsfests - inklusive Essen, Trinken und Bedienung.