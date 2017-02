Köln - Die Zuschauer haben entschieden: Levina soll nach Kiew. Die 25-Jährige mit Wohnsitzen in London und Berlin schaffte es am Donnerstagabend beim Vorentscheid in Köln als einzige Kandidatin in die letzte Runde - und stand damit bereits als Sieger fest. Noch unklar war zunächst, mit welchem Lied sie beim Finale am 13. Mai in der Ukraine auftreten wird. Zur Wahl standen zwei Songs: "Wildfire" oder "Perfect life" - die Zuschauer entschieden sich für letzteren.