Zurzeit ist diese Freiheit aber in Gefahr, etwa durch Le Pen in Frankreich. Welchen Wahlausgang wünschen Sie sich am Sonntag?

Macron ist natürlich die einzige Alternative. Stellen Sie sich mal vor, was bei uns für ein Rechtsaufschwung passiert, wenn in Frankreich Le Pen an die Macht kommt.

Wie kritisch sehen Sie den Rechtsruck in Deutschland?

Dieser Rechtsruck passiert von einer Reihe von Menschen, die im Grund genommen nur aus der Demokratie ihre Vorteile gezogen hat. Ich war vor kurzem auf Usedom, eine Insel, die in der vollen Blüte steht, mit Tourismus. Da ist die höchste Anzahl der AfD Wähler. Das geht doch überhaupt nicht. Die Leben von der Demokratie, von diesem vereinten Europa. Wie kann man nur?

Haben Sie manchmal Angst, dass es wieder Krieg in Europa gibt?

Solange mit Atomwaffen und mit Macht so umgegangen wird, wie das jetzt verschiedene Fürsten dieser Erde tun, besteht wirklich die Gefahr, dass das irgendwie eskaliert. Weil sie überhaupt nicht begreifen, um was es eigentlich wirklich geht. Eine Vernichtung mit Atomwaffen würde niemanden auf dieser Erde ausnehmen.

Sieht man Sie auch auf Demos der Pro-Europa-Bewegung "Pulse of Europe" in München?

Ich war bei zwei Kundgebungen, ich hatte leider nicht mehr Zeit, aber ich habe es verfolgt. Ich finde das einfach eine tolle Bürgerbewegung und ich habe da auch unterzeichnet.

Wenn Sie einen Werbespot für Europa drehen müssten, wie würde der aussehen?

Ich habe bereits einen Spot gedreht, und darin habe ich die Geschichte meines Vaters erzählt. Und dass ich alleine schon deshalb ein absoluter Demokrat vom Denken her bin.

Warum ist es gerade jetzt wichtig, einen Europatag zu veranstalten?

Weil wir kurz vor der französischen Wahl stehen und letztendlich auch in eine deutsche Wahl hineingehen. Esist wichtig, dass die Menschen aufwachen und sagen: Hört mal, hier geht es um wirklich wichtige Dinge. Hier geht es nicht nur um ein Spiel: Wer hat die Macht? Sondern es geht darum, dass wir unser Leben verändern werden, wenn wir nicht mehr Europa gemeinsam haben. Es ist wichtig, dass Europa an einem Strang zieht. Es geht um Wirtschaft, es geht aber vor allem um die Menschen, um Freiheit und um die Demokratie der Menschen in europäischen Ländern. Dass sie das leben dürfen, dass sie frei und nicht in Ängsten sind.

Europatag in München: Freiheit, Menschenrechte, Party

Am Freitag feiert München den Europatag von 13 Uhr bis 19.45 Uhr auf dem Marienplatz. Um 13.30 Uhr begrüßt Bürgermeister Josef Schmid die Gäste.

Anschließend gibt es Volkstänze, Videobotschaften von Promis zu Europa, Talkrunden mit EU-Parlamentariern und ein Kinderprogramm mit Spielen und Fragen rund um Europa. Auf der Bühne stehen Wigald Boning, Tommy Krappweis und Jutta Speidel, ab 17.30 Uhr spielen die Münchner Bands JB’s First und Tula Troubles.

Der Tag soll an die europäischen Werte von Freiheit, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit erinnern.

Lesen Sie auch: Erfolgsdruck - Umfrage zeigt: München überfordert Jugendliche