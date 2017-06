Bioprodukte Letzte Chance für EU-Ökoverordnung

Kicker-Rangliste Robben hängt Bayern-Kollegen Ribéry ab

Das Bayern-Duo "Robbbery" macht in der Sommerausgabe der Kicker-Rangliste des deutschen Fußballs in der Kategorie "Außenbahn offensiv" den Sieg unter sich aus. Was den Unterschied zwischen Robben und Ribéry ausmacht.