Europa League Schalke: Keine zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen

Thon: "Es sind die gleichen Typen"

Es ist die nächste Etappe auf dem Weg zum erneuten Europacup-Triumph 20 Jahre nach dem Wunder von Mailand. "Wenn man schon so weit kommt, dann möchte man am Ende natürlich auch im Finale stehen und das Ding gewinnen", sagte Max Meyer. Die Helden von damals trauen ihren Nachfolgern in Schwedens Hauptstadt am 24. Mai ebenfalls den großen Wurf zu.

"Sie können das Wunder auch schaffen", sagte Olaf Thon, Kapitän der UEFA-Cup-Sieger von 1997: "Wenn ich in ihre Augen schaue, sehe ich auch dieses Glitzern." Den Geist der "Eurofighter", die vor 20 Jahren sensationell gegen Inter Mailand triumphierten, beschwören die Fans seit Wochen. Seit dem hart erkämpften Weiterkommen im Achtelfinale bei Borussia Mönchengladbach haben ihn auch Höwedes und Co. entdeckt, die Parallelen sind.

"Es sind die gleichen Typen", meinte Thon, "Sead Kolasinac und Guido Burgstaller sind wie damals Mike Büskens und Marc Wilmots, die mit ihren Grätschen, ihrem unbedingten Willen vorangingen." Und mit Höwedes trage wieder ein "alteingesessener Weltmeister die Binde am Arm", wie Thon selbst, der vor 20 Jahren als Libero vor der Abwehr der Defensivchef war. In der Bundesliga liefen auch die Helden von 1997 weit hinterher, wurden am Ende Zwölfter.

Die voraussichtliche Aufstellungen

Ajax Amsterdam: Onana - Veltman, Sanchez, de Ligt, Viergever - Klaassen, van de Beek, Ziyech - David Neres, Traoré, Younes

FC Schalke 04: Fährmann - Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb - Caligiuri, Meyer, Schöpf - Burgstaller

Schiedsrichter: Karassew (Russland)