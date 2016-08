Monaco - Keine lockeren Europa-Spazierfahrten für Schalke 04 und den FSV Mainz 05: Die Fußball-Bundesligisten stehen in der Gruppenphase der Europa League vor anspruchsvollen Aufgaben. Schalke trifft in der Gruppe I auf den österreichischen Meister RB Salzburg, FK Krasnodar aus Russland und OGC Nizza. Mainz muss in der Gruppe C gegen den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht, den AS St. Etienne (Frankreich) und SC Qäbälä aus Aserbaidschan antreten. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.