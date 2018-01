Flüchtlingspolitik: Scharfer Kurs, noch schärfere Töne

Schon jetzt zeigt sich: Österreichs neue Bundesregierung verschärft ihren harten Kurs gegen Ausländer und Migranten deutlich. Bereits beschlossen ist die Kürzung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder trotz Bedenken aus der EU. "Es bringt mehr Gerechtigkeit, wenn die Familienbeihilfe an die Lebenserhaltungskosten im jeweiligen Land angepasst wird", rechtfertigt Kanzler Kurz die Maßnahme. Diese betrifft hauptsächlich in Österreich beschäftigte Ausländer, deren Kinder in der Heimat leben.

Der Vorstoß von Vizekanzler Strache, Asylbewerber in Kasernen unterzubringen und teilweise Ausgangssperren zu verhängen, wurde nach viel Kritik schnell wieder relativiert. Strache distanzierte sich von entsprechenden Äußerungen in einem Interview. Die Regierung verfolge laut Strache vielmehr das Ziel, illegale Migration zur Gänze zu stoppen. Für Empörung sorgte vor wenigen Tagen auch der neue FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. Er forderte, Asylbewerber künftig "konzentriert" in Grundversorgungszentren unterzubringen. Auf Nachfrage bestritt Kickl, die Formulierung in Anlehnung an die NS-Konzentrationslager benutzt zu haben.

Wirtschaftspolitik: Kein "Durchschummeln", aber auch kein Hartz IV

Mit der Ersparnis durch die gekürzte Familienbeihilfe kündigte die Regierung die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge für niedrige Einkommen an. Durch Einschnitte in Verwaltung und Ministerien sollen 1,4 Milliarden Euro eingespart werden. Die Regierungsspitze kündigte zudem eine Deregulierungsoffensive sowie eine integrierte Klima- und Energiestrategie an.

Doch im Regierungsprogramm finden sich auch zahlreiche Härten. Beispiel: In bestimmten Fällen soll auf das Vermögen von Arbeitslosen zugegriffen werden. Diejenigen Arbeitslosen müssten mit einer solchen Verschärfung rechnen, die erst kurz Sozialbeiträge eingezahlt hätten und sich "durchschummeln" wollten, sagt Kurz. Einen Vergleich mit der Arbeitsmarktreform in Deutschland lehnte Kurz ab. "Es wird keine Einführung von Hartz IV geben und dabei bleibt es auch."

Die Details des neuen Modells in Österreich sollen bis zum Jahresende erarbeitet werden. Das Konzept von konservativer ÖVP und rechter FPÖ sieht vor, die Notstandshilfe abzuschaffen. Sie ist eine immer wieder verlängerbare Anschlussleistung an das Arbeitslosengeld in Höhe von rund 95 Prozent des Arbeitslosengelds. Statt der Notstandshilfe würden die Betroffenen künftig eine Mindestsicherung beziehen. Diese Sozialleistung erlaubt aber im Prinzip den Zugriff auf das Vermögen der Bezieher. Davon sollen alle ausgenommen werden, die schon lange ins System eingezahlt haben und kurz vor der Rente stehen.

Sebastian Kurz hat in seiner Regierungserklärung dem Land Ordnung und Sicherheit versprochen, "treffsichere" Sozialsysteme, bessere Bildungsmöglichkeiten. Auf dem Weg dorthin, so kommentierte es die konservative Tageszeitung Die Presse "wird vieles strenger werden in Österreich."

Lesen Sie hier: Sebastian Kurz - das Privatleben mit seiner Susanne