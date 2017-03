Nationalkonservative Regierung Polens Außenminister droht: Bei Tusk-Wahl platzt EU-Gipfel

Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen heute entscheiden, ob Tusk bis Ende 2019 Ratschef bleiben soll. Erstmals könnte der Ratspräsident ohne Unterstützung seines Herkunftslandes gewählt werden. Die litauische Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite ging von einer zweiten Amtszeit für den Polen aus. "Ich denke, dass Tusk wiedergewählt wird", sagte sie im litauischen Rundfunk vor ihrer Abreise zum EU-Gipfel.

Lesen Sie hier: Im EU-Parlament - Schulz überschritt Kompetenzen

Zum "angeblichen Herausforderer" wollte sich Grybauskaite nicht äußern. "Zum Präsidenten des Europäischen Rates gewählt werden aktuelle oder ehemalige Regierungschefs." Auch sei die Position nicht dem einen oder anderen Land zugeordnet. "Der Posten ist kein polnisches Eigentum", sagte die litauische Staatschefin.

Vor dem EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag mahnte Tusk weitere Anstrengungen für eine wirtschaftliche Erholung Europas an. Der Schwung müsse erhalten bleiben. Beim Frühjahrsgipfel stehen die Themen Wirtschaft, Wachstum und Beschäftigung traditionell im Zentrum. Tusk erinnerte am Mittwoch daran, dass es erstmals seit fast zehn Jahren in allen 28 EU-Mitgliedstaaten Wachstum gebe. Trotz der weiter hohen Arbeitslosigkeit sei dies eine gute Nachricht.