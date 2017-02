Eurocup gegen Malaga Bayerns Basketballer: Jagdmesser gesucht

Der Serbe hat eben so seine Prinzipien. Vor allem, wenn es um seine Arbeit mit den Bayern-Profis geht, die hinter ihm auf dem Court bereits ein paar Aufwärmübungen absolvierten. Und so machte Djordjevic deutlich, dass das 71:74 im Pokalfinale am Sonntag gegen Bamberg nicht seinen Vorstellungen entsprochen hat. „Wir müssen alle zusammen daran glauben, auch gegen Bamberg Titel gewinnen zu können. Vielleicht war das nicht bei jedem der Fall“, sagte Djordjevic: „Das Messer zwischen unseren Zähnen war in einigen Phasen des Spiels eher ein Schweizer Taschenmesser und kein Jagdmesser.“