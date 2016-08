Keine Last mit der Last: Die Packesel fahren jetzt auch mit elektrischer Unterstützung. Hier das neue Packster vom Weiterstädter Hersteller Riese&Müller.

Frau Doktor schließlich kann sich mit dem Pedelec My Volta mit Bambusrahmen (ab 3.199 Euro) vom Kieler Unternehmen My Boo durchs Verkehrsgewusel bewegen. Der Rahmen wird von Hand in Ghana gefertigt. "Bambus eignet sich aufgrund seines geringen Gewichts und seiner Stabilität extrem gut als Material für Fahrradrahmen", erklärt Firmengründer Jonas Stolzke. Zudem könne man die Räder als sehr nachhaltig bezeichnen, denn erstens wachse der Rohstoff sehr schnell nach und zweitens werden mit den Erlösen soziale Projekte in Ghana unterstützt.

Der spanische Hersteller TBK setzt ebenfalls auf ungewöhnlichen Werkstoff. Seine drei handgefertigten Elektro-Fahrräder haben einen Holzrahmen. "Unsere Fahrräder sind das Ergebnis eines Fertigungsprozesses, der Handwerk und Technologie kombiniert und die Umwelt respektiert. Wir nutzen verschiedene Arten von Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern" so die Spanier.

Tern Elektron aus Taiwan zeigt das kompakteste E-Bike mit einem Bosch-Antrieb (etwa 2.500 Euro). Es lässt sich in weniger als zehn Sekunden auf das kompakteste Maß der Tern-Produktpalette zusammenfalten und kann dank der schlanken Maße von 86 x 68 x 36 Zentimeter nahezu überallhin mitgenommen werden. Die 300Wh Bosch-Batterie soll Reichweiten von mehr als 100 Kilometer ermöglichen. Günstiger radelt es sich mit Muskelkraft, das neue Stadtrad Lane von Winora kostet 699 Euro und wird als schlichtes, schickes und funktionelles Rad beschrieben. Gunnar Fehlau, Leiter des pressedienst-fahrrad: "Ordentliche Räder fangen bei 500 Euro an; darunter gibt es nur Spielzeug."

Passt fast noch in den großen Rucksack: ein zusammengefaltetes Tern Elektron.

Sicher ist sicher

Safe is sexy - oder auch sehen und gesehen werden. Neben einem überaus vielfältigen Sortiment an neuen Helmen zeigen die Hersteller auf der Eurobike neue Beleuchtungssysteme. So etwa Voxom die Akku-Frontleuchten "LV1" und "LV2" (79,95 Euro) mit wasserdichtem Aluminiumgehäuse und internem Akku, der per USB geladen wird. Die Leuchtstärken liegen bei 375 und 290 Lumen, die Ladezeiten zwischen vier und sechs Stunden. Doch was nutzt das schönste Panzerschloss, wenn sich der Tunichtgut an Sattel oder Räder heranmacht? Abus stellt als Weltpremiere die Diebstahlsicherung Nut Fix für 29,95 Euro vor, bei denen ein interner Sperrmechanismus die Schwerkraft nutzt und die Mutter blockiert, wenn das Fahrrad senkrecht steht.

Am 3. und 4. September ist die Eurobike mit den Festival Days auch für Privatpersonen geöffnet. Samstags von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Die Tageskarte kostet 12 Euro, die Wochenendkarte 17 Euro. Der Tageseintrittspreis für Familien (2 Erwachsene plus Kind von 6-14 Jahren) liegt bei 28 Euro, die Wochenendkarte kostet 40 Euro. Weitere Informationen zu den Eurobike Festival Days und allen Veranstaltungen des Rahmenprogramms finden sich auf der offiziellen Webseite www.eurobike-festivaldays.de.