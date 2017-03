Früherer Wirtschaftsminister Macron trifft Merkel: Warnung vor Zerbrechen Europas

Berlin - Vor dem Gespräch warnte er in einem ZDF-Interview vor einem Zerbrechen Europas, falls seine rechtsextreme Konkurrentin Marine Le Pen in den Élysée-Palast einziehen sollte. Macron wird in Berlin auch an einer Podiumsdiskussion zur Zukunft Europas mit Außenminister Sigmar Gabriel und dem Philosophen Jürgen Habermas teilnehmen.