EU-Gipfel in Brüssel EU sieht keine Lösung im Flüchtlingsstreit

Das bekräftigte May am Freitagmorgen auch noch einmal öffentlich. "Wir wollen allen EU-Bürgern Gewissheit geben, die sich zu einem Leben in Großbritannien entschlossen haben", sagte May. Keiner müsse das Land verlassen. Das sei ein "sehr faires und ernsthaftes Angebot". Sie wünsche sich, dass die Partner gleiche Zusagen auch an die Briten in der EU gäben.