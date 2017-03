Lesen Sie auch: Massive Drohungen - Eltern des OEZ-Amokläufers tauchen unter

Inzwischen sind damit aber keine zusätzlichen Lehrer mehr kurzfristig verfügbar. Deshalb werden inzwischen auch Lehrer anderer Schularten an Grund- und Mittelschulen eingesetzt und teilweise ganz "umqualifiziert". Andere Lehrer stocken ihre Stunden auf, sogar freiwillige Arbeitszeitkonten wurden laut Ministerium eingeführt. Dank all dieser Maßnahmen stelle sich die Situation nicht so dramatisch dar, wie man im Februar noch habe annehmen müssen. In einzelnen Landkreisen sei die Situation aber noch schwieriger.

Weitgehend überwunden sind demnach Lehrerausfälle wegen der Grippewelle. Vor einigen Wochen mussten fast 1.000 von insgesamt 30.000 Klassen anderweitig versorgt werden, jetzt ist es noch die Hälfte. "Da haben wir jetzt keinen Notstand mehr", sagte Stückl.