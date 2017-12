Die Stadt wünscht sich, dass ein Arzt maximal 1600 Patienten versorgt. In München ist das in manchen Vierteln momentan aber nicht gegeben. (Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken.) Grafik: AZ

Wo der Privatpatient wohnt, zieht auch der Arzt gerne hin

Das Problem ist die Gebietsaufteilung: Die Kassenärztliche Vereinigung in Bayern (KVB) begreift München als einen einheitlichen Bedarfsbereich. Das heißt: Hier zugelassene Ärzte können sich überall in der Stadt niederlassen. Und, keine Frage: Natürlich verlagern die Ärzte ihre Praxen vornehmlich dorthin, wo viele lukrative Privatpatienten wohnen.

Die sozial etwas schwächeren Stadtviertel werden dadurch mitunter zum medizinischen Brachland. Bei der KVB müsse deshalb ein Bewusstsein dafür entstehen, dass Ärztemangel nicht nur ein Thema des ländlichen Raums sei, sagt Jacobs, sondern auch in vermeintlich überversorgten Regionen vorkommen könne.

Als Lösung schlägt Jacobs eine kleinteiligere Parzellierung der Stadt vor. Wenn Ärzte bei einer Praxisübernahme nicht mehr überall hin umziehen können, sondern die Praxis nur noch innerhalb eines kleinen Plangebiets verlegen können, ließe sich in Hadern, Feldmoching oder Milbertshofen ein weiterer Ärzte-Exodus aufhalten, glaubt Jacobs.

Natürlich wären aus Sicht von Münchens Gesundheitsreferentin auch Neuzulassungen wünschenswert. Patienten hätten heute deutlich mehr Beratungsbedarf als früher, sagt sie. Zudem arbeite heute auch bei Weitem nicht mehr jeder Arzt in Vollzeit. Zusätzliche Mediziner könne man deshalb eigentlich nie genug haben. Aber das dürfte tatsächlich kaum durchsetzbar sein.

Der Wunsch der Stadt: Überall ein Arzt je 1.600 Einwohner

München weist schon jetzt einen Versorgungsgrad auf, der weit über 100 Prozent liegt. Neuzulassungen von Ärzten dürften der KVB deshalb wohl nur sehr schwerlich abzuringen sein. Jacobs fände es deshalb schon gut, wenn in jedem Stadtbezirk je 1.600 Einwohner ein Hausarzt verfügbar wäre. Um das angehen zu können, müsste man aber erst einmal das Versorgungsgebiet kleinteiliger ordnen.

In Berlin ist so etwas Ähnliches kürzlich gelungen. Wenn ein Arzt in der Bundeshauptstadt seine Praxis verlegen will, muss das nun von offizieller Stelle genehmigt werden. So kann sichergestellt werden, dass sich die Ärzte halbwegs gleichmäßig auf die Stadt verteilen.

Nun hat Berlin freilich den Status eines Bundeslands. Als Stadt tue man sich da bedeutend schwerer, eine solche Regelung durchzufechten, sagt Jacobs. Aber auch hier ging an die Kassenärztliche Vereinigung mittlerweile ein Prüfauftrag.

Wer weiß: Vielleicht bringt’s ja etwas? Sinnvoll wäre eine Neuaufteilung der Stadt auf jeden Fall, meint Jacobs. Denn in den schlecht versorgten Stadtteilen würden viele Patienten mittlerweile auch schon wegen Kleinigkeiten auf die Notaufnahmen der Krankenhäuser ausweichen, sagt sie. Und eine Notaufnahme mit lauter Schnupfenkranken – das passt schließlich auch nicht ganz zusammen.

