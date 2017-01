Essen wie Flugzeugpassagiere Versorgungszentrum ersetzt Küchen der LMU-Krankenhäuser

Starnberg/München – Schneller, günstiger, praktischer: Ein externes Versorgungszentrum beliefert zukünftig die Krankenhäuser der Ludwig-Maximilians-Universität. Das Essen wird dann nicht mehr in den eigenen Großküchen zubereitet, sondern in einer großen Halle am Fließband. Das System gleicht dem Catering in einem Flugzeug.