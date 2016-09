Im Herbst gastiert unsere Gourmet-Aktion Ess-Klasse in der„Box-Kitchen“: Das Restaurant bietet diesen Monat fünf Gänge mit Weinen für 59 Euro an

Auf den ersten, flüchtigen Blick wirkt gar nicht so viel anders in dem Restaurant am Rundfunkplatz. Zumindest nicht an diesem lauen Sommerabend. Die Gäste sitzen, wie früher auch, draußen auf der Terrasse unter Schirmen, die Schatten spenden, essen kunstvoll angerichtete Gerichte und trinken Wein.