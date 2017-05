Messe feiert 30-jähriges Jubiläum

Heuer feiert die Messe, die seit 1987 zwei Mal pro Jahr stattfindet, ihr 30-jähriges Jubiläum. Für Esoteriker bietet sie einen Platz für gesammelte Spiritualität, für Nicht-Überzeugte ist es auf jeden Fall ein Ort zum Staunen. Am Freitag ist sie von 14 bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Adresse: Löwenbräukeller, Großer Festsall, Nymphenburger Str. 2. Weitere Infos: www.esoterikmesse.de