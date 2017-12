In einer großangelegten Razzia nahmen israelische Sicherheitskräfte zudem am Mittwochabend 367 Palästinenser fest, die sich nach Angaben der Polizei illegal in Israel aufgehalten hatten. 38 von ihnen stammten aus dem Gazastreifen. Bei den Festnahmen seien auch 16 Brandbomben, drei Waffen und zwei Rohrbomben sichergestellt worden.