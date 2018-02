Eskalation im Nahen Osten Syrien schießt israelischen Kampfjet ab

Die israelische Luftwaffe hatte in den vergangenen Monaten mehrfach Angriffe gegen Ziele in Syrien geflogen. Beobachter gehen davon aus, dass sich die meisten gegen die Hisbollah richten. So will Israel verhindern, dass sich die Miliz weiter aufrüsten kann. Ein israelischer Militärsprecher erklärte, nach ersten Erkenntnissen sei der F-16 Kampfjet von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden. Die Untersuchungen dauerten jedoch an.

Syriens staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, die Luftabwehr habe eine "Aggression" Israels abgewehrt und mehr als ein Flugzeug getroffen. Das Kampfflugzeug stürzte im Norden Israels ab, wo die Alarmsirenen heulten. Bilder in sozialen Medien zeigten, wie einer der Piloten an einem Fallschirm zu Boden ging.

Agiert der Iran in Syrien nur als militärischer Berater?

In TV-Aufnahmen waren Trümmer zu sehen, die von Fachleuten untersucht wurden. Die mit Syrien verbündeten Milizen wiesen den Vorwurf zurück, eine iranische Drohne sei in Israels Luftraum eingedrungen. Dabei handele es sich um eine "Lüge und Verleumdung", hieß es in einer Stellungnahme des Operationsraumes der Verbündeten Syriens, an dessen Spitze ein hoher iranischer General steht. Die Drohne sei im Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen.

Die israelischen Luftangriffe in Syrien seien ein "Terrorakt" gewesen, zu dem nicht geschwiegen werde, heißt es in der Erklärung weiter. Auf jeden neuen Angriff werde es eine "harte Antwort" geben. Der Iran erklärte, das Land habe keine Drohnen in Syrien. "Diese Vorwürfe der Zionisten (Israels) sind so lächerlich, dass wir gar nicht darauf eingehen werden," sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi. Der Iran agiere in Syrien nur als militärischer Berater.

"Die Syrer und die Iraner spielen mit Feuer"

Das russische Außenministerium reagierte besorgt auf die Entwicklungen in Syrien. Alle Seiten sollten Handlungen vermeiden, die die Lage weiter erschweren würden, hieß es aus Moskau. Zudem forderte das Ministerium, die Souveränität Syriens zu wahren.

Israels Militärsprecher erklärte, sein Land wolle keine weitere Eskalation der Spannungen mit Syrien. Gleichzeitig warnte er aber: "Die Syrer und die Iraner spielen mit Feuer." Israel sei bereit, jedem einen hohen Preis abzuverlangen, "der gegen uns handelt".

Das Außenministerium des benachbarten Libanons warf Israel eine "aggressive Politik" vor, die die Stabilität der Region bedrohe. Erst am Mittwoch hatte Israel eine Militäreinrichtung nahe Damaskus beschossen. Ziel war ein militärisches Forschungszentrum, in dem Chemiewaffen hergestellt worden sein sollen.

Die israelischen Flugzeuge feuerten ihre Raketen aus dem libanesischen Luftraum ab. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte Anfang Januar erklärt, Israel habe "eine langjährige Politik, die Lieferung von Waffen, die das (strategische) Gleichgewicht zerstören, von syrischem Gebiet aus an die Hisbollah zu verhindern". Dies habe sich nicht verändert, "und wenn nötig setzen wir sie mit Einsätzen durch".