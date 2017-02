Besonders betroffen ist der Münchner Stachus. Dort wurde der Grenzwert allein in diesem Jahr schon 15 Mal überschritten. Getoppt wird der Stachus nur noch von der Stadt Nürnberg, wo an 18 Tagen eine Grenzwertüberschreitung gemessen wurde.

Gesundheitsgefährdung durch Feinstaub

Die Belastung durch den für das menschliche Auge unsichtbaren Feinstaub erhöht das Risiko für Herzinfarkte und fördert Krebs. Die kleinen Partikel sind laut der Münchner Feinsstaub-Expertin Annette Peters 25 Mal kleiner als ein Millimeter: "Erst, wenn es zu spät ist, bei einer Obduktion, können Mediziner die Spuren in unseren Lungen entdecken", sagte Peters in einem AZ-Interview. Über die Jahre wirke Feinstaub auf die Gesundheit, als würden immer wieder kleine Nadelstiche gesetzt.

Zu hohen Feinstaubbelastungen kommt es vor allem an viel befahrenen Straßen wie am Mittleren Ring, besonders bei Inversionswetterlagen. Diese treten auf, wenn wärmere Luftmassen, die über kälteren liegen, verhindern, dass Feinstaub aus der tieferen Schicht sich mit der freien Atmosphäre austauschen kann.

Kinder von Feinstaub fernhalten

Peters rät beispielsweise Müttern, an solchen Tagen keinen Kinderwagen oder Buggy an viel befahrenen Straßen entlang zu schieben. Weil die Kinder tiefer sitzen, atmen sie dadurch mehr Verkehrsdreck ein. Zudem würde in einer kleinen Kinderlunge pro Quadratzentimeter mehr Feinstaub deponiert als bei Erwachsenen. Studien zeigten, dass die Lungenfunktion von Großstadtkindern weniger entwickelt ist als die von Landkindern.

Auch Menschen mit Vorerkrankungen wie beispielsweise chronischer Bronchitis und anderen Lungenerkrankungen sollten in der Großstadt besonders aufpassen. Auch bei Diabetikern oder Menschen, die an Bluthochdruck, Vorhofflimmern, Herzinsuffizienz und Arteriosklerose leiden, erhöhe die Inhalation von Feinstaub das Herzinfarkt-Risiko, so die Expertin.

Zur Feinsstaub-Reduzierung können übrigens alle Münchner beitragen: indem sie so wenig wie möglich mit dem Auto fahren. Und, wer einen solchen nutzt, sollte einen Holz-Ofen nach den neuesten Standards verwenden. Peters Spezial-Tipp: Mit gut getrocknetem Holz heizen. Im Idealfall sollte es drei Jahre gelagert worden sein - dadurch entstehen weniger Feinstaubpartikel im Rauch.

