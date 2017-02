Aktuellen Prognosen zufolge könnte es aber nächste Woche wieder zu einem Kälteeinbruch kommen, falls sich von Osten her allmählich die kalte russische Festlandsluft gegen die milde Atlantikluft durchsetzt. "Wer das Rennen macht, ist heute weiter unsicher. Gestern sah es noch so aus, als würde uns der Dauerfrost in der kommenden Woche komplett fluten, heute ist das nur noch für den Osten und Nordosten vorgesehen. Doch das kann sich bis nächste Woche noch einige Male ändern", so der Wetter-Experte. Die Wettermodelle seien sich da einfach noch nicht sicher.