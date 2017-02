Es wird ein Feier-Marathon Victoria Swarovski: Jetzt hat sie ihr Hochzeitsdatum verraten

Victoria Swarovski (23, "One In A Million" ) und ihr Partner Werner Mürz (41) werden bald in den Hafen der Ehe einlaufen. Eigentlich hat die Sängerin und "Let's Dance"-Siegerin aus dem Jahr 2016 immer ein großes Geheimnis um das genaue Datum ihrer Hochzeit gemacht. Doch auf einem Event in Berlin hat die 23-Jährige nun ihr Schweigen gebrochen. Auf Nachfrage von "Bunte" verriet Swarovski, dass sie am 15., 16. und 17. Juni dieses Jahres heiraten werde. Klingt nach einem wahren Hochzeits-Marathon.