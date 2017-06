Fürth - Die Hühnerzucht floriert: Im Freistaat gibt es fast so viele Hühner wie Menschen. Anfang 2016 hielten Bayerns Bauern knapp 11,3 Millionen Stück, ein Plus von zwei Prozent im Vergleich zur vorangegangenen Erhebung 2013. Das hat das Statistische Landesamt in Fürth in einer am Montag veröffentlichten Untersuchung ermittelt.