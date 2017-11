Es werde Licht! Lily-Rose Depp und Emma Bunton bringen Weihnachten in ihre Stadt

Und wann ist es in New York soweit?

Der wohl berühmteste Weihnachtsbaum steht alljährlich aber vor dem Rockefeller Center in New York City. Das "Tree-Lightning", also das Anschalten der 30.000 bunten LED-Lämpchen, ist ein großes Spektakel mit Musik- und Show-Acts. Es findet immer in der Woche nach Thanksgiving (dieses Jahr: 23.11.) statt. Am kommenden Mittwoch (29.11.) um 19 Uhr ist es soweit, dann beginnt die zweistündige Illuminations-Party. Baum und Beleuchtung können von da an bis 9. Januar 2018 um 19 Uhr bestaunt werden.