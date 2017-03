Es waren Fehlentscheidungen Sensation bei DSDS: Bohlen holt zwei Kandidatinnen zurück

Die beiden Kandidatinnen Natalie Ehrlich und Alexandra Lexer waren in der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" eigentlich schon ausgeschieden. Sie werden am Samstag, den 18. März, um 20.15 Uhr aber trotzdem in der dritten Recall-Runde bei RTL zu sehen sein. Das hat der Sender bekannt gegeben. Pop-Titan Dieter Bohlen (63, "You're My Heart, You're My Soul" ) hat die beiden höchstpersönlich zurückgeholt. Aber wie kam es dazu?