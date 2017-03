"Es war wie ein Horrorfilm!" Die Stimmen zum Fußball-Wunder von Barcelona

"Wenn sie in der Lage sind, gegen uns vier Tore zu schießen, können wir auch sechsmal treffen. In 90 Minuten kann eine unendliche Menge an Dingen passieren", hatte der im Sommer scheidende Barça-Trainer Luis Enrique vor dem Spiel orakelt. Und nach dem Spiel zollte sogar Bayern-Star Franck Ribéry den Katalanen Respekt: "Was für ein unglaubliches Spiel. Chapeau Barca, nicht schlecht!"